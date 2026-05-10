الجيش الأمريكي: العثور على رفات عسكري فقد خلال مناورات في المغرب

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، العثور على رفات عسكرى من الجيش الأمريكي فُقد خلال مناورات عسكرية في المغرب منذ أسبوع، وذلك في المحيط الأطلسي.

ولا يزال الجيش يواصل عمليات البحث عن عسكري ثان مفقود.

وكانت الرفات التي عُثر عليها تخص الفيرست لوتنانت، كندريك لامونت كي جونيور، وهو ضابط مدفعية دفاع جوي (14 أيه)، وكان أحد عسكريين أمريكيين اثنين سقطا من منحدر أثناء رحلة استجمام ترفيهية في المغرب وهما خارج الخدمة. ويبلغ من العمر 27 عاما.

وقد تم الإبلاغ عن فقدان العسكريين الأمريكيين في 2 مايو بعد مشاركتهما في مناورات "الأسد الأفريقي"، وهي مناورات عسكرية سنوية متعددة الجنسيات جرت في المغرب.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا في بيان إن "فريق بحث عسكري مغربي عثر على العسكري في المياه بمحاذاة خط الساحل عند الساعة 855 صباحا بالتوقيت المحلي في 9 مايو، وذلك على بُعد نحو ميل واحد من الموقع الذي أفيد بأن الجنديين دخلا منه إلى المحيط."

وأفاد الجيش المغربي بأن العسكريين فقدا قرابة الساعة 9 مساء قرب منطقة التدريب "كاب درعة" خارج مدينة طانطان، وهي منطقة تتميز بتضاريس تشمل جبال وصحراء وسهول شبه صحراوية.

وأدى اختفاؤهما إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ شارك فيها أكثر من 600 عنصر من الولايات المتحدة والمغرب وشركاء عسكريين آخرين.

وشارك في العملية فرقاطات وسفن وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.

وقال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تفويضه بالتصريح علنا في هذا الشأن، إن جهود البحث ستتواصل عن العسكري الثاني المفقود.

وأضاف المسؤول أن وحدة أمريكية بقيت في المغرب بعد انتهاء المناورات العسكرية متعددة الجنسيات، أمس الأول الجمعة، لتقديم الدعم على مستوى القيادة والسيطرة، ولمواصلة عمليات البحث والإنقاذ.

في عام 2012، قُتل اثنان من مشاة البحرية الأمريكية وأُصيب اثنان آخران في حادث تحطم مروحية في مدينة أغادير الواقعة جنوبي المغرب أثناء مشاركتهم في المناورات.



