استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت معهد التدريب المهني المقابل للمخيم، وأطلقت وابلا كثيفاً من قنابل الغاز، والصوت، والرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب في رأسه بحالة خطيرة، وليعلن لاحقا عن استشهاده.

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار لمنع مركبة إسعاف من الوصول للشهيد في مخيم قلنديا.

ودفع الاحتلال بقوات عسكرية معززة اقتحمت مخيم قلنديا في أعقاب الاشتباك وإطلاق النار على الفلسطيني.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، إن «قوات حرس الحدود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، أحبطت هجوما مسلحا في (مخيم) قلنديا».

وزعمت أن «القوات رصدت شخصا يترجل من مركبة ويطلق النار نحوها مستخدما سلاحا طويلا، وردت القوات بشكل فوري بإطلاق النار وتمكنت من تحييد الفلسطيني، دون تسجيل إصابات في صفوفها».