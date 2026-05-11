رؤساء شركات أفريقية يحذرون من استنزاف المراهنات الإلكترونية لميزانيات الأسر

حذر قادة كبرى الشركات في أفريقيا، من أن تزايد انتشار المراهنات الإلكترونية في أفريقيا يؤدي إلى استنزاف ميزانيات الأسر التي كانت تخصص عادة لشراء المواد الغذائية والإنفاق على الترفيه ودفع فواتير الهواتف المحمولة.

وقال بيتر إنجلبرخت، الرئيس التنفيذي لشركة "شوبرايت هولدينجز"، أكبر سلسلة متاجر بقالة في أفريقيا، إن "الأشخاص يهدرون أموالا في ثقب أسود كان من الممكن إنفاقها على الطعام"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتنتشر المراهنات الإلكترونية بشكل واسع في جميع أنحاء أفريقيا، إذ من المتوقع أن تصل إيرادات الألعاب الإجمالية إلى 13.5 مليار دولار خلال العام الجاري، أي أكثر من ضعف مستواها في عام 2023، وفقا لبيانات شركة "إتش2 جامبلينج كابيتال".

وتجذب شركات المراهنات، أعدادا متزايدة من المستخدمين، بسبب سرعة ارتفاع نسبة الشباب بين السكان، والتوسع في استخدام الهواتف الذكية، وضعف الأطر التنظيمية، مما يترك المستهلكين بأموال أقل للإنفاق على السلع والخدمات الأخرى.

من جهتها، وصفت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا الأمر، بأنه "مصدر قلق سياسي هام" قد يستدعي تدخلا حكوميا من خلال فرض المزيد من التنظيم والضرائب، حسبما صرح متحدث باسم الوزارة لوكالة "بلومبرج".