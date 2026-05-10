الأحد 10 مايو 2026 11:55 م القاهرة
البيت الأبيض: ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء

وكالات
نشر في: الأحد 10 مايو 2026 - 10:27 م | آخر تحديث: الأحد 10 مايو 2026 - 10:27 م

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدثة البيت الأبيض قولها إن زيارة ترامب للصين ستشمل لقاء ثنائيا وغداء عمل قبل مغادرته يوم الجمعة.

وأشارت المتحدثة إلى أن ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في زيارة خلال وقت لاحق من العام الجاري

ويزور ترامب الصين يومَي الرابع عشر والخامس عشر من مايو الجاري، حيث يلتقي نظيره شي جين بينج، وذلك بعد تأجيل زيارة كانت مقررة في مارس، بسبب حرب إيران.

وكان ترامب حذّر الشهر الماضي من أنه سيفرض رسوما بنسبة 50% على السلع الصينية، في حال قدمت بكين مساعدة عسكرية لإيران.

ووصفت بكين الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأنها غير قانونية، وانتقدت في الوقت ذاته الهجمات الإيرانية على دول الخليج، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.


