نتنياهو يجري اتصالا مع ترامب لبحث ملفي إيران ولبنان

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت التطورات الأخيرة المتعلقة بالملفين الإيراني واللبناني.

أفادت بذلك صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء الأحد.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن نتنياهو أجرى الاتصال مع ترامب خلال مشاركته في مؤتمر مع أبناء الطائفة الدرزية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالملف الإيراني والتطورات على الساحة اللبنانية، في ظل التوترات المستمرة في المنطقة، دون تفاصيل أخرى.

وأتى الاتصال عقب اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إيران بـ"المماطلة" رغم تسليمها الرد على مقترحه بشأن إنهاء الحرب، إلى باكستان.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن طهران سلمت ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب.

وقبل الاتصال، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد".

ويخيم جمود على مسار التفاوض الهادف إلى إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل أن تبدأ هدنة في 8 أبريل الماضي بوساطة باكستانية.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نشر موقع “واللا” العبري مقتطفات منها، قال نتنياهو، إن "الحرب مع إيران لم تنته ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من هناك".

وزعم نتنياهو أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لأن إيران لا يزال لديها قدرات رغم أننا قلصنا الكثير منها"، وفق تعبيره.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن ترامب، في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على الموانئ الإيرانية وعلى أي سفينة تعبر مضيق هرمز.



