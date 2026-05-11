البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين من بحر غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية البحرية، اليوم الاثنين، ثلاثة صيادين فلسطينيين أشقاء، خلال عملهم في عرض بحر غزة، بعد اعتراض الزوارق الحربية مركبهم واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن نقيب الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر، قوله إن "الاحتلال احتجزهم في أثناء مزاولة مهنتهم ضمن المساحة البحرية المحدودة التي يُسمح للصيادين بالعمل فيها، في ظل قيود مشددة تفرضها القوات المحتلة على الصيد البحري".

ووفق المركز، "تأتي هذه الحادثة في سياق متكرر من انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين، التي تشمل الاعتقال وإطلاق النار ومصادرة القوارب، ما يفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية لعائلاتهم، ويقوض حقهم في العمل والوصول الآمن إلى مصادر رزقهم".

وأشار إلى أن "مئات العائلات في قطاع غزة تعتمد على مهنة الصيد كمصدر دخل أساسي، إلا أن القيود البحرية المتواصلة، إلى جانب الاستهداف المتكرر للصيادين، أدت إلى تراجع الإنتاج السمكي وارتفاع معدلات الفقر في أوساط العاملين في هذا القطاع الحيوي".