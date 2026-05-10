نقابة الموسيقيين: زيادة معاشات الأعضاء 10% اعتبارا من استحقاق يونيو المقبل

- الموسيقيين: رفع سقف العلاج والعمليات الجراحية

- مصطفى كامل: النقابة في أمان واستقرار وربنا يقدرنا على فعل كل خير

عقد مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية وأصحاب المعاشات والأرامل، وذلك في إطار خطة النقابة المستمرة لتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للأعضاء.

وأسفر الاجتماع، عن اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأعضاء صحيًا واجتماعيًا، إذ أعلن المجلس زيادة المعاشات اعتبارًا من استحقاق شهر يونيو المقبل بنسبة 10%؛ ليصل المعاش إلى 2750 جنيهًا، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين أعضاء الجمعية العمومية.

كما قرر مجلس النقابة، مخاطبة نقابات الفروع ورؤساء مجالس العمل بالمحافظات المختلفة، من أجل الاستمرار في تنفيذ التقليد السنوي الخاص بذبح العجول وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية وأصحاب المعاشات والأرامل، دعمًا لهم وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالخدمات العلاجية، وافق المجلس على رفع الحد الأقصى لتغطية عمليات القلب من 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب زيادة الدعم المخصص للحالات الطبية ذات الخطورة المماثلة، في إطار حرص النقابة على توفير رعاية صحية أفضل للأعضاء.

كما شملت القرارات زيادة قيمة التحاليل الطبية من 2500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه داخل معامل التحاليل المتعاقدة مع النقابة، فضلًا عن رفع قيمة دعم الأشعات من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، بما يسهم في تخفيف تكاليف العلاج عن أعضاء الجمعية العمومية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال الاجتماع، أن النقابة تشهد حالة من الاستقرار والأمان، مشددًا على استمرار العمل من أجل تقديم المزيد من الخدمات والمكتسبات للأعضاء، قائلًا: "النقابة في أمان واستقرار وربنا يقدرنا على فعل كل خير".

وشهد الاجتماع أيضًا لفتة إنسانية من النقيب مصطفى كامل، إذ تقدم بخالص العزاء في وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدًا دعمه الكامل له ولأسرته في هذا الظرف الإنساني الصعب، مشيرًا إلى أن هاني شاكر يمثل بالنسبة له صديق عمر ومشوار نجاح طويل.



