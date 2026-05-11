سول: هناك حاجة إلى فحص دقيق للهجوم على سفينة كورية جنوبية في هرمز

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون اليوم الاثنين إن هناك حاجة إلى فحص دقيق في ما يتعلق بالهجوم الأخير على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، حيث لم تحدد الحكومة بعد المسؤول عن الحادث.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأحد أن هجوما بـ "جسمين طائرين مجهولين" تسبب في انفجار وحريق على متن سفينة الشحن "إتش إم إم نامو" التي ترفع علم بنما وتشغلها شركة الشحن الكورية الجنوبية الكبرى "إتش إم إم"، الأسبوع الماضي، معلنة نتائج تحقيق أجراه فريق حكومي.

وقال تشو: "لا تزال هناك أمور نحتاج إلى النظر فيها بعناية أكبر، وسنحتاج إلى إصدار حكم بعد مراجعتها بحذر"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت الوزارة أن مصدر الهجوم لم يتأكد بعد، وسيتم إجراء تحليل إضافي لحطام محرك تم انتشاله من الأجسام في مكان الحادث.

وردا على سؤال حول قرار الوزارة استدعاء السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزجي عقب إعلان نتائج التحقيق، قال تشو: "كنا بحاجة إلى شرح الموقف أولا"، مضيفا أن الوزارة أطلعت الولايات المتحدة أيضا على نتائج التحقيق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ادعى في وقت سابق أن إيران "أطلقت بعض الطلقات" على سفينة "إتش إم إم" وأهداف أخرى، لكن السفارة الإيرانية في سول شددت على أن طهران تنفي "بشكل حازم وقاطع" أي تورط لجيشها في الحادث.

وكان على متن السفينة 24 من أفراد الطاقم، من بينهم ستة كوريين جنوبيين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ووقع الحادث بعد ساعات من إطلاق الولايات المتحدة عملية معلقة حاليا، أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى تحرير السفن العالقة في الممر المائي، ونددت إيران بهذه الخطوة واعتبرتها انتهاكا لوقف إطلاق النار المعمول به منذ أوائل أبريل/نيسان.

