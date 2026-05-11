مساعد وزير الخارجية: تصديق ماكرون على قانون إعادة الآثار المهربة خطوة مهمة إيجابية جدًا لدول إفريقيا

قال السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، إن تصديق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون إعادة الآثار والأعنال الفنية المهربة خلال فترة الاستعمار، يمثل خطوة إيجابية جدًا من جانب فرنسا، وهي خطوة هامة تجاه الدول الإفريقية وإعادة الإرث الإفريقي إلى بلاده.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور: "نرحب بأي خطوة تقوم بها أي دولة في هذا الإطار، خاصة أن مصر من الدول التي عانت بالفعل من نهب الآثار، وجهود استردادها تشمل جهات عديدة داخل الدولة، مثل وزارة الخارجية، والسفارات بالخارج، ووزارة السياحة والآثار، ومكتب النائب العام للشؤون الدولية".

وأوضح أن القانون نفسه يحتاج إلى دراسة متأنية على المستويين الفني والقانوني، لكي تتمكن مصر من الاستفادة منه بشكل كامل، الخطوة الفرنسية بلا شك مهمة، وقد تكون مثالاً يحتذى به من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

وحول الممتلكات الثقافية التي تعود ملكيتها لأفراد، بحيث لا يمكن إعلان خروجها للملكية العامة إلا بعد موافقة صاحبها، أكد أن هذا أحد التعقيدات القانونية، حيث في فرنسا، تُعتبر الآثار بشكل عام ملكية عامة، مشيرًا إلى أن هناك تشابكًا قانونيًّا بين حقوق الأفراد وملكية الدولة، وهذا التشابك جعل العملية معقدة جدًا، وأحد أسباب استغراق القانون 9 سنوات للوصول إلى مرحلة التصديق.

