المخرج محمد دياب: محمد رمضان يقدم شكلا مختلفا للبطل الشعبي في فيلم أسد

أثنى المخرج محمد دياب، على أداء الفنان محمد رمضان في فيلم «أسد»، مؤكدًا أن العمل سيقدم شكلًا مختلفًا ومميزًا لفكرة البطل الشعبي.

وأوضح دياب، خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، أن محمد رمضان قدم أداءً استثنائيًا خلال أحداث الفيلم، مشيرًا إلى أنه نفذ عددًا من المشاهد والتفاصيل الصعبة التي قد يتردد كثير من الممثلين في تقديمها، لكنه تعامل معها باحترافية كبيرة.

وأضاف أن بعض الأمور التي قد تبدو غير معتادة الآن، ستتحول إلى نقاط قوة ومميزات واضحة بعد عرض الفيلم، لافتًا إلى أن الجمهور سيكتشف من خلال «أسد» جوانب جديدة من قدرات محمد رمضان التمثيلية.

وأكد أن محمد رمضان يمتلك إمكانيات خاصة كممثل، إلى جانب حضوره وكاريزمته التي تجعله قادرًا على تجسيد شخصية البطل الشعبي والوصول إلى الجمهور بسهولة.



