مدير آثار إسكندرية: إقبال من المدارس والجامعات لحجز سيشن التخرج في مواقع زيارة الرئيس السيسي وماكرون

تحدث محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسكندرية برفقة نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، قائلًا: «إحنا لحد دلوقتي مش مصدقين ونفسنا طبعًا تتكرر تاني».

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، الأحد، إنها المرة الأولى التي يزور بها الرئيس السيسي الإسكندرية برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت إلى المردود السياحي لهذه الزيارة، موضحًا أنه تلقى العديد من مكالمات مختلف الشركات السياحية لإحضار سياح للإسكندرية، معلقًا: «دائمًا برنامج الإسكندرية بيبقى الشركات مقصرة فيه شوية».

وتابع أن خط السير الرئيسي بالبرامج السياحي، يضم القاهرة والأقصر وأسوان، مضيفًا أن زيارة الإسكندرية تحتاج ليومين، وهو ما يتطلب تمديد مدة البرنامج لأسبوع على الأقل.

وأكمل: «اللي بيجي الإسكندرية بيبقى جاي الإسكندرية أما الجيست اللي جاي يعمل جولة للأقصر وأسوان أو القاهرة مبيجوش الإسكندرية».

وذكر أن بعض الطلاب من الجامعات والمدارس يُجرون سيشن التخرج وغيره، ببعض المناطق الأثرية، وأنهم تلقوا العديد من الطلبات لإجرائه في الأماكن التي تواجد بها الرئيس، قائلًا: «كل المدارس بتحجز عاوزة السيشن اللي فيه فخامة الرئيس اتصور».