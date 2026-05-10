كريم العدل: مسلسل «كان يا مكان» استهدف الخلل في قانون الأحوال الشخصية وظلمه لبعض الفئات

تحدث المخرج كريم العدل عن كواليس مسلسل «كان يا مكان»، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، قائلًا إن العمل فكرة المؤلفة شيرين دياب.

وقال خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، السبت، أن المؤلفة شيرين دياب، والمنتج أحمد الجنايني تواصلوا معه لإخراج سيناريو هذا العمل، مضيفًا أنهم استهدفوا الخلل بقانون الأحوال الشخصية، وظلمه لبعض الفئات.

وأضاف أن عبّر عن إعجابه بالسيناريو وبزاويته الإنسانية بعد قراءته، معلقًا: «أنا قلت لهم أنا حابب الشكل الإنساني اتكلموا في اللي أنتم عاوزين تتكلموا فيه بس أنا هفضل ماشي ورا الجانب الإنساني دون الالتفات للشخص نفسه نوعه إيه».

ولفت إلى أنه تناول العمل من زاويته الإنسانية، دون التركيز حول الشخصية سواء كان ذكرًا أم أنثى، قائلًا: «الفكرة نفسها في واحد متجوز واحدة هي خلاص زي ما أنت بتقول بالنسبة لها الحياة خلصت وهي معملتش حاجة».

وأكمل: «حست إن هي عاشت عمرها كله طلعت من بيت أمها لبيت زوجها معملتش حاجة غير إن هي اتجوزت وخلفت وفجأة صحيت من النوم عندها إحساس إن الحياة خلصت اللي فاضل قد أي هلحق أعيش ولا لا».

وأكد أنه لم يستهدف من هذا العمل «شيطنة المرأة»، ولا نُصرة الرجال، مشددًا أنه استهدف تقديم قصة إنسانية، قائلًا: «في كل المسلسلات أو الأفلام اللي عملتها هتلاقي عندي إن أنا بدور على البني أدم نفسه حاسس بأيه».

واستشهد بمسلسل أزمة منتصف العمر، موضحًا«رغم اللي عملوه كل حاجة غلط في الدنيا بس أنت عارف تشوف الإنسان جواه إيه إيه مشاكله النفسية إيه دوافعه ودا دائمًا اللي بركز فيه».

ولفت إلى أنه مسئول كمخرج عن فهم الشخصية ودوافعه حتى مع عدم اقتناعه بها أحيانًا، قائلًا: «مكنتش نصير لحد لأن أنا شغلتي إن أنا احط نفسي مكان كل شخصية وافهمها وافهم دوافعها حتى لو أنا ككريم مش مقتنع بيها 100%.. حتى في أقصى مراحل الشر لازم أفهم الراجل الشرير دا جاي منين خلفيته أي وأيه اللي وصله للنقطة دي».