تحدث الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بوروندي نستور نتاهونتويي، وعدد من المسئولين.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، إن جامعة سنجور رائدة ومتفردة، لتجاوزها الدور الأكاديمي للجامعات منذ تأسيسها عام 1990 بالإسكندرية، وحتى اليوم لخدمة الأفارقة في عدد من التخصصات.

وأضاف أن جامعة سنجور متخصصة في الدراسات العليا، وتمنح درجتي الماجستير والدكتوراة، في عدد من العلوم الخادمة للتنمية المستدامة مباشرة، كالصحة العامة، تغيرات المناخ، الإدارة، وغيرها، لافتًا إلى تخريجها لـ4300 طالب دراسات عليا، و20 طالب للدكتوراة متوقع تخرجهم هذا العام.

نهج تدريسي متفرد برؤية دولية

ولفت إلى تفرد نمط التدريس بهذه الجامعة، عبر الاعتماد على الخبراء الدوليين، لتقديم خبراتهم الحقيقية بها، بجانب الأساتذة الأكاديميين، والتدريبات العملية للمؤسسات المشابهة لكل تخصص علمي، ليحصل دارس الماجستير على خبرات عملية وأكاديمية.

وأشار إلى أن الجامعة خرجت على مدار 35 عامًا، العديد من القادة الأفارقة بمختلف المؤسسات الحكومية للعديد من الدول الإفريقية، مؤكدًا: «قدموا لبلدانهم دور حيوي ودور مهم جدًا في خدمة التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية».

وتطرق إلى دور مصر تعليميًا وتنمويًا على المستوى الإفريقي، لافتًا إلى وجود العديد من المسارات الداعمة بالجامعات المصرية الحكومية للأفارقة، وفق التوجيهات الرئاسية ورؤية السياسية الخارجية المصرية.

وأوضح أن جامعة سنجور تقدم سنويًا 100 منحة للطلاب وفق معايير موضوعية، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها الجامعات الحكومية سواء في مرحلتي البكالريوس والدراسات العليا سنويًا.

توسعات كبرى و17 فرعا لبناء القدرات في إفريقيا

وتابع أنهم بدأوا خلال السنوات الأخيرة، إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالدول الإفريقية، معلقًا: «كل هذه المسارات تؤكد وتدعم السياسة الخارجية المصرية فيما يتصل بأن إفريقيا في رأس أولويات اهتمامات القيادة السياسية».

وأكد أن افتتاحهم لفرع جديد من جامعة سنجور هدف لتحقيق مفهوم الجامعة الشاملة، لافتًا إلى الدعم الرئاسي والحكومي متمثلًا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا المشروع.

وأشار إلى أن الحرم الجديد لجامعة سنجور، يُقدم تجربة تعليمية وحياة طلابية كاملة، من خلال توفير أماكن للمبيت كافية للطلاب،قائلًا: «هذا التوسع الكبير اللي حصل هيخلينا نقدر نقبل عدد أكبر ابتداء من العام الدراسي القادم».

وذكر أن افتتاح المقر الجديد للجامعة، سيتيح قبول أعداد أكبر من الطلاب بدء من العام الدراسي القادم، لتوافر العديد من المدرجات، والقاعات الدراسية، وأماكن السكن، بالإضافة إلى توسيع عدد التخصصات العلمية بالجامعة، وتخصيص 17 فرعًا لبناء القدرات بعدد من الدول الإفريقية، والتي سيشرف عليها المقر الرئيسي بمصر.

ونوّه إلى أن الجامعة ستقدم 19 تخصصًا علميًا، وعدد من برامج الماجستير والدكتوراة، بما يُعظم الاستفادة والتنوع، ويؤدي لزيادة أعداد الطلاب الأفارقة الملتحقين بهذه الجامعة.

وأكمل: «اليوم شاهدنا بعض التجارب التي عُرضت لبعض المسئولين في إفريقيا خريجي هذه الجامعة الحقيقة جامعة فخر لمصر وفخر لكل من يقدم الدعم لهذه الجامعة».

مصر وجهة عالمية وفروع دولية بالعاصمة الإدارية

وفي سياق آخر، قال عبد الغفار إنهم يستعدون لإطلاق تجربة جديدة بدء من العام الدراسي القادم، لافتًا إلى الاستثمار الذي ضخته الدولة بمنظومة التعليم العالي والشركات الدولية بهذا المجال، معلقًا: «احنا منفتحين جدًا على العالم ولدينا أفرع كثيرة لجامعات أجنبية».

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة بها 9 أفرع لجامعات أجنبية، تُقدم شهادات معترفًا بها من الجامعة الأم، كاشفًا إلى استعدادهم لافتتاح 11 فرعًا آخرين، ينتظرون صدور القرارات الجمهورية، مؤكدًا: «كل طالب عاوز يحصل على الشهادة من الجامعة الأم هيقدر يحصل عليها».

وأكد أن هذه الأفرع متاحة لجميع الجنسيات، ولا يقتصر القبول بها على الجنسية المصرية وحدها، معلقًا: «بدل من السفر للدول الخارجية يستمتعوا بالمزايا المتعددة بالنسبة للدراسة والإقامة بمصر».

وأعلن عن استعدادهم لإطلاق تجربة جديدة خلال الفترة القادمة، بإنشاء أفرع للجامعات المصرية خارجيًا، ومنها جامعتي القاهرة والإسكندرية بعدد من الدول العربية والآسيوية، قائلا إنه يدرسون حاليًا كافة التفاصيل القانونية والتعاقدية والبرامج الدراسية للمرحلتين الأولى والثانية.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من المسئولين الأفارقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن برنامج عمل الرئيس الفرنسي يشمل جلسة مباحثات مصرية فرنسية، لبحث تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأس تلك الملفات أزمات الشرق الأوسط، وخاصة الحرب الإيرانية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وهو المشروع الذي يعد نقلة نوعية للجامعة الفرنكوفونية الدولية.