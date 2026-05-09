رئيس جامعة القاهرة: افتتاح جامعة سنجور يعكس عمق الشراكة التعليمية بين مصر وفرنسا

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من المسؤولين الأفارقة، والدكتور عبد العزيز قنصوة، ونخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، وعدد من الطلاب الأفارقة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن العلاقات الأكاديمية والعلمية بين مصر وفرنسا تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات والمعرفة، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية والفرنسية تمتلك تاريخًا ممتدًا من الشراكات المثمرة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ويؤكد اهتمام الدولة المصرية بدعم التعليم العالي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة القاهرة عززت، خلال الشهور الماضية، تعاونها مع عدد من الجامعات الفرنسية المرموقة، من خلال توقيع 6 مذكرات تفاهم على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، شملت مجالات الهندسة والطاقة، والمدن الذكية والاستدامة، والآثار، والحضارة الشرقية، إلى جانب إطلاق برامج دراسية بشهادات مزدوجة ومشروعات بحثية مشتركة مع جامعة باريس السوربون، وجامعة السوربون الجديدة، وجامعة أكس مارسيليا، والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية في ليون، والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية.

وأكد حرص جامعة القاهرة على التوسع في شراكاتها الدولية مع المؤسسات التعليمية المرموقة، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو بناء نظام تعليمي حديث يواكب المتغيرات العالمية، ويعزز مكانة الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.