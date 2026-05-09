التعليم العالي: الفرع الجديد لجامعة سنجور سيقدم 9 برامج ماجستير

كشفت وزارة التعليم العالي تفاصيل الافتتاح الرسمي للحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، حيث تعد جامعة سنجور هي منظمة دولية وأحد المشغّلين المباشرين الأربعة لمنظمة الفرنكوفونية، وتمثل مهمتها في إعداد كوادر إفريقية، مسئولة وقادرة على الإبداع والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وهايتي، كما تكمن رؤيتها في أن تكون هي المنصة التي يُصنع ويُشكَّل فيها مستقبل إفريقيا وتُبتكر رؤاها.

شهدت جامعة سنجور مسيرة تاريخية مميّزة منذ نشأتها تتسم بدورها الفعال في تعزيز الفرنكوفونية والتنمية الإفريقية، تم عرض مشروع إنشاء جامعة فرنكوفونية تعمل على خدمة التنمية الإفريقية واعتماده خلال قمة رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية، التي عُقدت في داكار في مايو 1989. وتم الافتتاح الرسمي للجامعة في 4 نوفمبر 1990، بحضور 4 رؤساء دول، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي أُوليت لهذه المؤسسة منذ إنشائها.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، فإن مقر جامعة سنجور الجديد بمدينة برج العرب "الإسكندرية" يقدم جامعة سنجور 9 برامج ماجستير متخصصة تقوم على قاعدة مشتركة في إدارة المشاريع، وهي إدارة التراث الثقافي، إدارة المؤسسات الثقافية، إدارة المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، إدارة البيئة، الحوكمة والإدارة العامة، إدارة المشاريع، التغذية الدولية، الصحة العامة الدولية، إدارة المخاطر والأزمات الشاملة.

يهدف نظام التعليم بجامعة سنجور إلى تكوين كوادر إفريقية تتميز بالأداء الفكري المختلف، والإتقان الجيد للمنهجيات والأدوات الأساسية لممارسة العمل، إلى جانب التحلي بالمسئولية والالتزام الأخلاقي، بما يجعل منهم شخصيات مؤثرة وفعّالة داخل المؤسسات والشركات ومشاريع التنمية في إفريقيا.

ويُشترط على المتقدمين للدراسة في جامعة سنجور الحصول على شهادة الليسانس كحد أدنى، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة، أما بالنسبة للمترشحين للحصول على المنح الدراسية، فيُشترط ألا يتجاوز عمرهم 36 عامًا، ويتم القبول بناءً على عملية اختيار دقيقة تشمل دراسة الملف، واختبارًا تحريريًا، ومقابلة شفهية.

تستقبل الجامعة 100 طالب حاصلين على منحة في كل دفعة، مع رسوم تسجيل سنوية قدرها 400 يورو. كما ستقبل أيضًا 50 طالبًا في السنة الأولى من الماستر و40 طالبًا إضافيًا في السنة الثانية غير مستفيدين من المنحة، برسوم تسجيل سنوية قدرها 3700 يورو.

ويستفيد الطلاب غير الحاصلين على منحة من نفس الخدمات الأكاديمية والمزايا التي يحصل عليها الطلبة الممنوحين، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص طوال مسيرتهم الدراسية.