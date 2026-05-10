قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن سيناريو مباراة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لم يكن متوقعًا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء : "لا أريد الحديث كثيرًا عن التحكيم ،وكان هدفنا تحقيق الفوز أو التعادل، ولا أعلم سر إلغاء الهدف الذي أحرزه عدي الدباغ، وهناك شوط انتهى وسيكون هناك شوط آخر في القاهرة ونسعى للتعويض وستكون هناك دوافع لنا في مباراة العودة لتحقيق اللقب".

وواصل :" اللاعبون أدوا ما عليهم، ودافعنا بشكل جيد

واعتمدنا على التحولات وكانت فرصنا أكثر للتسجيل، وسنقاتل حتى أخر دقيقة من أجل المكسب وحصد اللقب".

وأضاف :" على الأقل كنت أتمنى أن تخرج المباراة بالتعادل السلبي، ولا أعلم سبب قرار طرد محمود بنتايج، وسبب احتساب 8 دقائق وقت محتسب بدلاً من الضائع ".

وتابع :" مباراة العودة ستختلف عن لقاء الذهاب، وأعمل مع اللاعبين على الناحية النفسية في ظل ضيق الوقت، والزمالك يضم لاعبين كبار على قدر المسؤولية ، وسنبذل قصارى جهدنا في مواجهة العودة للفوز والتتويج بلقب الكونفدرالية".

وواصل معتمد جمال :" نختار أنسب الطرق التي نلعب بها أمام المنافس، ونحدد طريقة اللعب وفقًا لكل منافس ونقاط القوة والضعف بالفريق الذي سنواجهه"

وتابع :" فريق اتحاد العاصمة كبير ويضم لاعبين مميزين وهناك عناصر ضعف بالفريق المنافس وأشكر جماهير اتحاد العاصمة على حسن استقبال فريق الزمالك في لقاء الذهاب واشكر جماهير الأبيض التي حضرت لمساندة الفريق أمام اتحاد العاصمة ".

وتعرض الزمالك للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في التاسعة مساء السبت المقبلة".