يسرا اللوزي: ربما كنت سأطلب الطلاق لو مررت بتجربة داليا في «كان يا مكان»

تحدثت الفنانة يسرا اللوزي، عن شخصية «داليا»، بمسلسل «كان يا مكان»، والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، السبت، إنها رُبما كانت ستطلب الطلاق أيضًا إذا مرت بنفس تجربتها، مضيفة أنهما بذات المرحلة العمرية.

ولفتت إلى أن شخصية «داليا»، يظهر عليها ملامح التعاسة والإرهاق، لأنها لم تشعر بالسعادة منذ سنوات، وهو ما كشفت عنه بالحلقات الأولى للمسلسل.

وأضافت: «يمكن هي شكلها تعيس وتعبان ولأن هي مش مبسوطة بقالها سنين وهي بتقول كدا، في أول أو ثاني حلقة بتقول أنا بقالي 15 سنة ومش عاوزة أكمل كدا».

وتابعت أنه من واقع خبرتها الحياتية فإن الزواج ليس بالتجربة السهلة التي يتوقعها الآخرون «بنهرب من بيت أهلنا علشان هنروح نتجوز وننبسط وخلاص»، قائلة إنه يتطلب مراعاة الشريك الآخر بالعلاقة، ووجود المسئوليات والمشاكل المتعلقة به.

ورأت أن الكثير من السيدات يرغبن باتخاذ قرار مشابه لداليا، ولكّنهن عاجزات عنه لظروف اقتصادية، قائلة: «للأسف في ناس كتير أوي أوي بالذات الستات عاوزين يعملوا دا وحاسين إن هما ميتين من جوة بس ميقدروش لظروف اقتصادية».

وأشارت إلى رصدها لبعض هذه الحالات، موضحة: «أنا بشوف على جروبات كتير ستات متعلمين وكل حاجة بس هما معندهمش مقدرة مادية إن هما يسيبوا زوجهم».

وذكرت أن المخرج كريم العدل، طلب منها تقديم الشخصية دون وضع المكياج، وبأسلوب وبطريقة معينة.

نوّهت إلى أنها لا تعارض تدخل بعض الأفراد للتأكيد على مزايا الزوج، متساءلة: «هل دا كافي إن أنا ابقى مبسوطة؟ على فكرة دا ممكن يحصل لراجل كمان»، مضيفة: «بيقى فيه حاجة ناقصة».

وأكملت: «الناس من برا بتبص على الليستة دي بس إحساس البني أدم من جوة بنفسه وهو حقق إيه في حياته الواحد بعد كذا سنة مش بس في الجواز بيجي يتسأل كل الأسئلة الوجودية الموجودة في الحياة؟».

