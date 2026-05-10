عمرو حمزاوي: سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في الانتخابات المقبلة تعني بدء إجراءات عزل ترامب

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو متخذ القرارات الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: «أنت قصاد إدارة الموقع الرئيسي فيها والأهم هو ترامب وهو الذي يقرر، مع كل التغيرات التي تحدث في قراراته بين يوم وليلة».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إلى أن أمريكا دخلت الحرب مع إيران، معتقدة أن استهداف وتصفية قيادات الصف الأول كالمرشد الأعلى، وقيادات الاستخبارات والحرس الثوري وغيرهم، بالإضافة إلى استهداف مصانع إنتاج السلاح، ومخازن المسيرات وغيرها سيؤدي لاستسلامها.

وأضاف أن هذا التوجه الأمريكي أثبت فشله، قائلًا: «الفكرة التي بدأوا بها الحرب، 40 يوما، معروف إنها فكرة خيالية ولن تحدث على أرض الواقع والنظام القائم في إيران لن يستسلم».

وأشار إلى قدرة النظام الإيراني على المقاومة، وامتلاكه لمقوماتها، رغم الحرب العدوانية التي تشنها أمريكا عليها وعدم التزامها بقواعد القانون الدولي، منوهًا إلى عدم شرعية الرد الإيراني أيضًا سواء بتسليح مضيق هرمز، واعتدائها على دول الخليج.

وأوضح استبعاده لاستسلام إيران، لافتًا إلى أن الهدف من حصار أمريكا لها هو تحميلها تكاليف إضافية، ومستشهدًا بتصريحات ترامب السابقة بشأن تدمير حضارة إنسانية بالكامل وغيرها.

ورأى أن هذا الحصار هو إجراء عملي نُفذ على الأرض، ولم يسبب الكثير من الأضرار المادية والبشرية، لإيران ولكنه رفع بصورة حقيقية تكلفة الحرب عليها.

وأضاف أن أمريكا تستغل الحصار لدفع إيران لطاولة المفاوضات، ولتقبل ببعض مطالبها، قائلًا: «أنت بترفعي الضغوط علشان تخليه على طاولة المفاوضات مش يستسلم إنما يقبل شوية زيادة من اللي أنتِ طالباه».

وأكد أن الجانب الإيراني يُمارس ضغوطًا مشابهة على أمريكيا، قائلًا: «هو عارف إن ترامب كمان مخنوق.. ترامب كمان مخنوق زمنيًا لأن انتخابات التجديد النصفي للكونجريس على الأبواب»

وذكر أن المؤشرات تؤكد أن الكونجرس الأمريكي سيتجه للديمقراطيين، وهو ما يعني تأثر خطط ترامب، معلقًا: «بقت الناس وبقناعة راسخة بتؤكد إن مجلس النواب على الأقل سيذهب للحزب الديمقراطي».

ورأى أن سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجريس الأمريكي، يعني بدءهم في إجراءات عزل ترامب، بالإضافة إلى إيقافهم لاعتماداته المالية.

توقعات بتوصل أمريكا وإيران لاتفاق يُمدد وقف إطلاق النار

وفي سياق آخر، تحدث حمزاوي عن المفاوضات المرتقبة بين أمريكيا وإيران خلال الأسبوع القادم، والنتائج المتوقعة منها، قائلًا إن أمريكا لم تُرسل فرقًا فنية ودبلوماسية مختصة لهذه المفاوضات، على الرغم من إرسالهم من الجانب الإيراني.

وقال: «بيروح صهر الرئيس والمساعد القريب من الرئيس، اللي هو ويتكوف وكوشنر»، مضيفًا: «في كلام كتير على الولايات المتحدة الأمريكية».

وذكر أن الإدارة الأمريكية تتبع مبدأ الصفحة الواحدة خلال هذه المفاوضات، قائلًا: «الـ14 نقطة دول في صفحة واحدة.. فهي طريقة الإدارة في محاولة التعامل مع ملف معقد جدًا».

وتساءل كيف يُمكن تسوية الملف النووي الإيراني بتفاصيله عبر ورقة واحدة، معلقًا: «ممكن تعملي اللي بيسموه IOU حاجة كده زي نيتنا إن شاء الله نتفق».

وتطرق إلى مشاركة الجانب الإيراني في هذه المفاوضات بفرق فنية واستخباراتية دبلوماسية، موضحًا اختلاف طرق المفاوضات بين الطرفيين.

وأكمل: «معناه إن في طريقتين للتفاوض مختلفين قد أيه يقدروا يقربوا من بعض وقد أي الضغط على الطرف الأمريكي والضغط على الطرف الإيراني هيخلي في تنازلات من الطرفين».

ونوه إلى استبعاد الإدارة الأمريكية فكرة استسلام إيران، وتأكد الأخيرة بعدم إمكانية تحقق جميع مطالبها، مشيرًا إلى أن على كليهما تقديم تنازلات لإنهاء الحصار.

وتوقع توصل الطرفيين لاتفاق يُمكن من تمديد وقف إطلاق النار، مضيفًا أن الحل طويل الأمد لا يزال مبهمًا، ويحتاج لمراعاة بعض الاعتبارات ومنها مصالح دول الخليج الأمنية، وإعادة مضيق هرمز كمياه دولية وغيرها.