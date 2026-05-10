هاني هلال رئيس جامعة سنجور: نؤهل الكوادر الإفريقية لقيادة التغيير والتنمية في بلادهم

قال الدكتور هاني هلال، رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور ووزير التعليم العالي الأسبق، إن افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب يمتد على مساحة 44 ألف متر مربع مجهزًا بأحدث التجهيزات لمضاعفة الطاقة الاستيعابية.

وثمن خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» حضور الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسكرتيرة العامة للفرانكفونية، ورئيس وزراء بوروندي لمراسم الافتتاح، موضحا أن جامعة سنجور متخصصة في الدراسات العليا ودرجة الماجستير في التنمية، وتهدف لتأهيل الكوادر الإفريقية ليكونوا قادة لإدارة التغيير في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والثقافة وإدارة المخاطر.

ونوه أن الجامعة تطمح لزيادة عدد الخريجين إلى 200 خريج سنويا في الحرم الجديد، مشددا على وجود معايير في اختيار الطلاب، لافتا إلى قبول 150 طالبا فقط من أصل 4000 تقدموا للالتحاق بالدفعة الأخيرة.

وأضاف أن الجامعة تعمل كـ «ماكينة تغيير» عبر تزويد الطلاب بمهارات الإدارة وبناء الشخصية بجانب التخصص العلمي لضمان الإدارة بكفاءة.

ولفت إلى أن الحرم الجديد يضم مبنيين أكاديميين، ومبنى للإدارة، ومكتبة ومركزا ثقافيا وقاعة مؤتمرات تتسع لـ 470 شخصا، ومطعما يقدم 600 وجبة، بالإضافة إلى مدينة سكنية تستوعب 400 طالب، ومبان مخصصة لهيئة التدريس والعاملين، ومرافق رياضية تشمل حمام سباحة وصالة ألعاب وملعبا مفتوحا.

وأوضح أن شعار الجامعة «35 عاما في خدمة التنمية في إفريقيا» يجسد الدور الذي تقوم به الجامعة من الإسكندرية لخدمة القارة السمراء، مؤكدًا أن أفريقيا هي الامتداد الطبيعي لمصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش افتتاح حرم جديد تابع لجامعة سنغور الفرانكوفونية، في مستهل جولة إفريقية يجريها ماكرون.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية، اصطحب خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، إلى جانب السيدة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أجريا جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية، وصولًا إلى المدخل الخاص بقلعة قايتباي التاريخية.