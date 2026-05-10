ملك ماليزيا يوجه دعوة لبوتين لزيارة بلاده في 2027

وجه ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل، اليوم السبت، دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة ماليزيا في 2027، وفقا لما أوردته وكالتا "سبوتنيك" و"ريا نوفوستي".

وأعرب ملك ماليزيا، عن شكره للرئيس بوتين على حفاوة الاستقبال في موسكو، ودعاه للقيام بزيارة دولة إلى ماليزيا العام المقبل، والذي يصادف الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

ومن جانبه، صرح بوتين، بأن العلاقات بين روسيا وماليزيا تشهد تطوراً ملحوظا، قائلا خلال لقائه بالملك الماليزي: "علاقاتنا بين بلدينا تتطور بشكل جيد.. سنحتفل العام المقبل بذكرى علاقاتنا الدبلوماسية".

وأشار إلى أن الدولتين تتعاونان بنشاط على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأضاف بوتين، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وماليزيا في نمو مستمر، مؤكداً وجود كافة المقومات لتجاوز الانخفاض الطفيف الذي شهدته حركة التبادل التجاري.

واختتم الرئيس الروسي، حديثه قائلا: "أود أن أشكركم مرة أخرى على تواجدكم معنا، وأعرب عن أملي في أن تتطور العلاقات بين دولتينا بنفس الثبات الذي شهدته حتى الآن".