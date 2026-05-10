ماليزيا وتايلاند تتعاونان لمكافحة الهجرة غير القانونية وتعزيز الأمن الحدودي

من المقرر أن تكون قضية الهجرة غير القانونية المحور الرئيسي للاجتماع الثنائي بين قوة العمليات العامة الماليزية والسلطات التايلاندية المزمع عقده في كرابي في الفترة من 10 إلى 12 يونيو.

ويهدف الاجتماع، إلى تعزيز الرقابة على الأمن الحدودي بين ماليزيا وتايلاند، بحسب صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية.

وقال قائد لواء الجنوب الشرقي في قوة العمليات العامة الماليزية، العميد أحمد الرازي حسين، إن الاجتماع سيكون منصة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية في جهود الحد من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب البشر.

وأضاف أن زيادة تدفق المهاجرين في الوقت الحالي يُعتقد أنها نتيجة لعوامل اقتصادية عالمية والتوترات في مضيق هرمز، والتي تؤثر على العديد من الدول.

وقال: "لقد دفع الوضع العديد من المهاجرين للبحث عن دول ينظر إليها على أنها قادرة على تقديم مستوى معيشي أفضل، بما في ذلك ماليزيا التي تعتبر وجهة مفضلة.. نحن نعتقد أن المزيد من المهاجرين سيحاولون دخول البلاد عبر طرق غير قانونية، وستعزز قوة العمليات العامة الرقابة لضمان عدم حدوث أي اختراقات".