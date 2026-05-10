رئيس الوزراء التايلاندي يعود من قمة آسيان ومتحدثة حكومية تصفها بالمثمرة

اختتم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، مشاركته في قمة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي عقدت فى الفلبين ن، مؤكدا الدور النشط لتايلاند في تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة راشادا دناديرك، اليوم السبت، إن القمة أسفرت عن نتائج ملموسة لتايلاند وعكست سياسة خارجية نشطة في وقت تؤثر فيه النزاعات في عدة مناطق على الاقتصاد العالمي، وعلى أمن الطاقة والغذاء، بحسب صحيفة "بانكوك بوست".

وغادر أنوتين جزيرة سيبو، مكان انعقاد القمة، اليوم السبت بعد حضوره القمة والاجتماعات المرتبطة بها التي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو.

والتقى رئيس تايلاند، أمس الأول الخميس، رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت في اجتماع توسط فيه رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، بصفته رئيس قمة آسيان، لمناقشة إعادة العلاقات بين تايلاند وكمبوديا بعد أشهر من عدم الثقة وجولتين من النزاعات المسلحة الدامية العام الماضي.

وتبنت تايلاند نهجا بناء وتطلعيا، حيث دعا رئيس الوزراء إلى "فصل جديد" في العلاقات الثنائية قائم على الصدق والثقة والتعاون، حسبما قالت راشادا.