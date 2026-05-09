بوتين: أعتقد أن صراع أوكرانيا يقترب من نهايته

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن اعتقاده أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.

وقال بوتين في تصريحات لصحفيين بشأن الحرب مع أوكرانيا: "أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته"، وفق رويترز.

وأضاف أن روسيا لم تتلق أي اقتراح من أوكرانيا بشأن عملية واسعة لتبادل الأسرى أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة.

وتابع: "نعتمد على الجانب الأوكراني للرد على الاقتراح الذي قدمه رئيس الولايات المتحدة. للأسف، لم نتلق أي اقتراحات حتى الآن".

إلى ذلك، شدد على أنه لن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين البلدين.

جاءت تلك التصريحات بعد أن أكدت روسيا وأوكرانيا، أمس، أنهما وافقتا على وقف نار لمدة 3 أيام بوساطة أمريكية، يبدأ من التاسع من مايو وحتى 11 من الشهر ذاته، وفق شبكة العربية.

وأعلن الهدنة الرئيس الأمريكي، وتزامنت مع إحياء روسيا ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ومع تبادل ألف أسير من كل جانب في الأيام المقبلة.

يذكر أن ترامب وعد مراراً بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن جهود السلام لم تكلل بالنجاح بعد.