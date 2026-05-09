أوكرانيا: رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حريق غابات في منطقة محيطة بمحطة تشيرنوبل

قال مسئولون أوكرانيون، اليوم السبت، إن مئات من رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حريق غابات في المنطقة العازلة المحيطة بمحطة تشيرنوبيل النووية السابقة، مؤكدين أن الوضع تحت السيطرة.

وأضافت السلطات، أن الحريق الذي تعتقد أنه نجم يوم الخميس عن طائرتين مسيّرتين روسيتين، قد التهم أكثر من 1200 هكتار من الأراضي، وأن 374 من رجال الإطفاء يشاركون في إخماده.

وقالت هيئة الحماية المدنية: "الوضع تحت السيطرة بالكامل".

كما نقلت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية أن الحريق لا يشكل أي خطر إشعاعي.

وأُنشئت المنطقة العازلة، بعد كارثة تشيرنوبيل في شمال أوكرانيا، عندما خرج اختبار مفاعل في 26 أبريل 1986 عن السيطرة، ما أدى إلى أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وانتشرت السحب المشعة في أجزاء واسعة من أوروبا، ووصلت إلى شمال وغرب القارة.

وتخوض روسيا، عملية شاملة ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات، مع تكرار هجمات تطال البنية التحتية الحيوية.