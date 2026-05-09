جالاتا سراي بطلا للدوري التركي قبل جولة من النهاية

حقق فريق جالاتا سراي لقب الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2025-2026، وذلك بعد فوز كبير حققه اليوم على حساب أنطاليا سبور 4-2 اليوم السبت.

وساهم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الفوز الكبير لفريقه وتتويجه باللقب المحلي بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 66 و88، بينما أحرز الجابوني ماريو ليمينا هدفا في الدقيقة 56 واختتم الرباعية كان أيهان في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

في المقابل سجل سونر ديكمن هدفين لأنطاليا في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني و62.

رفع هذا الفوز رصيد جالاتا سراي إلى 77 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فنربخشة الوصيف قبل جولة من النهاية، والذي لم يشفع له فوزه اليوم أيضا على قونيا سبور بثلاثية نظيفة.