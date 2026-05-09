مصرع رجل بعد سقوطه من ارتفاع 30 مترا داخل محجر في ألمانيا

لقي رجل مصرعه بعد سقوطه ليلًا من ارتفاع 30 مترًا داخل محجر في بلدة زالتسهمندورف بولاية سكسونيا السفلى الألمانية.

وأفادت قوات الإطفاء المحلية، بأن ملابسات الحادث، الذي وقع قرب مدينة هاملن، لا تزال غير واضحة.

وأضافت قوات الإطفاء، أن الرجل يسير مساء أمس الجمعة برفقة صديق له في الغابة الواقعة أعلى المحجر، قبل أن يسقط في العمق. وسارع مرافقه إلى الاتصال بخدمات الطوارئ فور وقوع الحادث.

وتابعت قوات الإطفاء، أن الاتصال انقطع لاحقًا، ما حال دون تحديد الموقع الدقيق في البداية. وشاركت في عملية البحث فرق إطفاء متطوعة من عدة بلدات، إضافة إلى فرق إنقاذ متخصصة في المرتفعات من بلدة أولدندورف، وعناصر إنقاذ أخرى استخدمت مركبات مخصصة للطرق الوعرة.

وقامت عدة فرق تفتيش بتمشيط الغابة قرب المنحدرات الصخرية، إلى أن تمكنت مروحية الشرطة "فونيكس" من العثور على الرجل الذي سقط.

لكن طبيب الطوارئ لم يتمكن سوى من تأكيد وفاته. وتولى مرشدون نفسيون وفريق للتدخل في الأزمات تقديم الدعم لأقارب الضحية وعناصر الإنقاذ.