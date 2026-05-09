ترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من إيطاليا: لم تكن بجانبنا عندما احتجنا إليها

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإمكانية إعادة تموضع القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا، في تصريحات حملت انتقادات مباشرة لروما على خلفية مواقفها من القضايا الدولية الراهنة.

وبحسب وكالة سبوتنيك، انتقد ترامب موقف إيطاليا، قائلا إنها "لم تكن موجودة حين احتجنا إليها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وقفت دائمًا إلى جانب إيطاليا في مختلف المواقف.

وكشف ترامب أنه لا يزال يدرس إمكانية نقل القوات الأمريكية من القواعد العسكرية داخل الأراضي الإيطالية.

في سياق آخر، قال ترامب إنه لا يرغب في التعليق حاليًا على الرد الإيراني، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منتصف الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة لإيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن، دون أن يخوض في تفاصيل محددة.

وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إيطاليا لم تدعمنا، ونحن لن ندعمهم".

وأرفق ترامب مع منشوره رابطًا لمقال في صحيفة بريطانية يتحدث عن رفض إيطاليا وضع قاعدتها الجوية في صقلية تحت تصرف الطائرات العسكرية الأمريكية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.