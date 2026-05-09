رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي لا بد أن يجري محادثات مع روسيا

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مجددا اليوم السبت، انفتاح الاتحاد الأوروبي المبدئي على المحادثات مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال كوستا، خلال حديثه في بروكسل بمناسبة يوم أوروبا، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإجراء محادثات تهدف إلى إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وأضاف كوستا، أن المحادثات سيتعين أن تجرى مع روسيا لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة في الوقت المناسب، مشددا في ذات الوقت على أن الاتحاد الأوروبي لن يتصرف بمفرده. كما أكد أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض مبادرة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقبل حديثه في بروكسل بقليل، أجرى كوستا، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال كوستا، في منشور على منصة إكس، إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا "في نضالها من أجل السلام وفي الدفاع عن قيمنا الأوروبية المشتركة".

وأضاف: "إن مستقبل أوكرانيا يكمن داخل الاتحاد الأوروبي. ونتطلع إلى اتخاذ الخطوات التالية في عملية انضمامكم في أقرب وقت ممكن.. إننا نبني معا مستقبلا أوروبيا مشتركا".