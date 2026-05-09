قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع تلقي رد من إيران قريبًا جدًا على أحدث المقترحات الأمريكية، مشيرًا إلى أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق.

جاءت تصريحات ترامب بحسب ما أشارت له الصحفية الفرنسية مارغوت حداد خلال اتصال هاتفي، حيث تحدث عن تطورات الملف الإيراني، إلى جانب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق شبكة العربية.

وقال الرئيس الأمريكي إن إيران ما زالت تبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران.

Le président Trump @realDonaldTrump vient de me dire au téléphone 📞 qu'il « s'attend à avoir très bientôt » des nouvelles des Iraniens et qu'« ils veulent toujours très vivement conclure un accord » @LCI #Iran



Sur l'Ukraine 🇺🇦 et la Russie 🇷🇺 « ce serait bien de voir la trêve…



وتأتي تصريحات ترامب بينما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، ضمن عملية عسكرية تهدف إلى الضغط على طهران وإجبارها على تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي وسلوكها الإقليمي.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق، أن الحصار "ناجح للغاية"، وأنه تسبب في "خنق الاقتصاد الإيراني"، فيما شدد مسئولون أمريكيون على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة تجاه طهران.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال ترامب إنه سيكون "من الجيد" تمديد الهدنة الحالية، معتبراً أنه لعب دوراً مباشراً في التوصل إليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.