فرق الإنقاذ الإندونيسية تنتشل جثة امرأة إثر ثوران بركاني مع استمرار البحث عن مفقودين آخرين

أفاد مسئولون، بأن فرق الإنقاذ انتشلت اليوم السبت جثة امرأة إندونيسية لقيت حتفها جراء ثوران بركاني في جبل دوكونو بجزيرة هالماهيرا النائية في إندونيسيا قبل يوم واحد، بينما تواصل طواقم البحث عملياتها للعثور على جثتي مواطنين سنغافوريين.

وكان الضحايا من بين مجموعة تضم 20 متنزها شرعوا في الصعود إلى البركان البالغ ارتفاعه 1355 مترا (4445 قدما)، في تحد لقيود السلامة المفروضة، حيث تقطعت بهم السبل عقب ثوران بركان دوكونو في وقت مبكر أمس الجمعة، مما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الرماد بارتفاع نحو 10 كيلومترات (6 أميال) في الهواء.

وأكد رئيس مكتب البحث والإنقاذ المحلي إيوان رمضاني، تحديد موقع جثة المرأة — التي عرفتها السلطات باسم إنجيل وهي متنزهة محلية معروفة — بعد ظهر اليوم السبت، على بُعد حوالي 50 مترا (165 قدما) من حافة الفوهة الرئيسية.

وأضاف أن موقع جثتي المتسلقين السنغافوريين لا يزال مجهولا، مؤكدا استمرار عمليات الإنقاذ رغم النشاط البركاني المرتفع.

وصرح رمضاني قائلا: "جهود الإنقاذ تمت في ظل ظروف تطلبت حسابات دقيقة واستراتيجية إجلاء مدروسة، حيث وضعنا في الاعتبار احتمالات تصاعد النشاط البركاني لضمان سلامة جميع أفراد طواقم الإنقاذ".