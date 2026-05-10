لوجين عبد الله تفوز بكأس أفضل سباحة في البطولة الإفريقية

حققت السباحة المصرية لوجين عبد الله كأس أفضل سباحة في البطولة الإفريقية للسباحة، للكبار والناشئين والتي تقام في الجزائر.

وتوجت لوجين عبد الله ذهبية سباق 800 متر سباحة حرة عمومي، بعدما أنهت السباق في زمن 9:19.39، لتحقق المركز الأول وتفوز بالميدالية الذهبية.

من جانبه حقق يوسف رمضان، كأس أحسن رقم قياسي في بطولة إفريقيا للسباحة، وحصل يوسف رمضان على الكأس عن سباق 100 متر فراشة بزمن 52.36، وفقًا للحساب الرسمي لموقع الاتحاد المصري للسباحة على موقع «فيسبوك».

في سياق متصل، حقق يوسف رمضان، السباح المصري، الميدالية البرونزية في سباق 50 متر حرة رجال عمومي، ليرفع رصيده لخمس ميداليات في البطولة.

وأنهى يوسف رمضان نهائي 50 متر حرة في المركز الثالث بزمن 22.47 ثانية، خلف زميله عبد الرحمن سامح الذي فاز بالذهبية بزمن 22.27، وبرادلي فينسنت من موريشيوس

وأصبح رصيد يوسف رمضان في البطولة حتى الآن 5ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية تتابع بالإضافة لبرونزية 50 حرة.