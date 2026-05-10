متظاهرون في برلين ينددون بالإبادة في غزة: إسرائيل تقتل الأطفال

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، مظاهرة للتعبير عن التضامن مع فلسطين والاحتجاج على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتنديد بما وصفه المشاركون بـ«الإبادة الجماعية» في قطاع غزة.

وتجمع عدد كبير من المشاركين قرب محطة مترو فيلمرسدورفر شتراسه، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه وسط المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية.

كما حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف ما وصفوه بـ«الإبادة الجماعية»، وصون الكرامة الإنسانية، وحماية الفلسطينيين، ووقف استهداف الأطفال.

وردد المشاركون هتافات من بينها «الحرية لفلسطين»، و«إسرائيل تقتل الأطفال وميرتس يدعمها»، في إشارة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى جانب شعارات أخرى اعتبرت أن ما يجري في غزة يتجاوز إطار الحرب إلى الإبادة الجماعية، بحسب وصفهم.

كما رفع عدد من المتظاهرين أعلام إيران ولبنان، احتجاجًا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البلدين.