الأحد 10 مايو 2026 12:50 ص القاهرة
يوسف رمضان يحقق كأس أحسن رقم قياسي في بطولة إفريقيا للسباحة

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 10 مايو 2026 - 12:26 ص | آخر تحديث: الأحد 10 مايو 2026 - 12:26 ص

حقق السباح المصري يوسف رمضان، كأس أحسن رقم قياسي في بطولة إفريقيا للسباحة، للكبار والناشئين والتي تقام في الجزائر.

وحصل يوسف رمضان على الكأس عن سباق 100 متر فراشة بزمن 52.36، وفقًا للحساب الرسمي لموقع الاتحاد المصري للسباحة على موقع «فيسبوك».

في سياق متصل، حقق يوسف رمضان، السباح المصري، الميدالية البرونزية في سباق 50 متر حرة رجال عمومي، ليرفع رصيده لخمس ميداليات في البطولة.

وأنهى يوسف رمضان نهائي 50 متر حرة في المركز الثالث بزمن 22.47 ثانية، خلف زميله عبد الرحمن سامح الذي فاز بالذهبية بزمن 22.27، وبرادلي فينسنت من موريشيوس

وأصبح رصيد يوسف رمضان في البطولة حتى الآن 5ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية تتابع بالإضافة لبرونزية 50 حرة.


