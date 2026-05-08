قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن الاستفادة لأصحاب المعاشات لن تتحقق إلا بـ «حسن إدارة الأموال» عبر الخروج من نمط الاستثمار التقليدي في أذون وسندات الخزانة والودائع البنكية والفوائد الثابتة الآمنة، والتوجه نحو «عقلية اقتصادية استثمارية» قادرة على تحقيق عوائد مرتفعة.

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»: «لابد من إدارة تدير هذه الاستثمارات بعقلية اقتصادية، هناك استثمارات أخرى وبفوائد آمنة».

وأشار إلى تدني قيمة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1755 جنيها، مشيرا إلى أنها «لا تكفي لفاتورة الكهرباء»، لاسيما بعد رفع أسعار شرائح الكهرباء على المباني المخالفة التي تستخدم العدادات الكودية من الشريحة الأدنى إلى الأعلى.

وأضاف أن 80% من متضرري زيادات أسعار الوحدات بقانون الإيجار القديم من أصحاب المعاشات، مشددا أن الدولة يجب أن تتدخل لرعاية أصحاب المعاشات اجتماعيا وتخصيص جزء من الميزانية لأصحاب المعاشات.

ودعا إلى تقديم «دعم غير مادي» مثل منح شرائح مجانية من الكهرباء والمياه أو بتخفيض 50%، وإعفاء المتقاعدين من رسوم استخراج الوثائق الرسمية، وجعل المواصلات العامة مجانية وليس مترو الأنفاق فقط، مؤكدا أن تكلفة هذا الدعم على الدولة أقل بكثير من الدعم المادي المباشر.

وطالب بصرف تعويضات عن فترات تأخير صرف المعاشات بسبب المشكلات في النظام الإلكتروني الجديد للهيئة، قائلا: «إذا كان صاحب المعاش الذي خرج منذ شهر يناير وحتى اليوم لم يتقاض معاشه وكان معه فلوس، فمن أين يأكل أبناء المتوفى؟ 4 أشهر بلا دخل، أنا أطالب بصرف تعويض لهؤلاء الناس عن هذه المدة فور حل أزمتهم؛ لأنهم اقترضوا واستدانوا بفائدة من أجل الأكل؛ لعدم وجود دخل 4 أشهر».