كوبا:احتجاجات في هافانا بسبب انقطاع الكهرباء بسبب توقف إمدادات الوقود

احتشد مئات الكوبيين في شوارع العاصمة هافانا احتجاجا على الانقطاعات المستمرة للكهرباء، في وقت تعاني فيه البلاد نقصا حادا في الطاقة بعد فقدانها فنزويلا، موردها الرئيسي، في وقت سابق من العام الجاري.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سكانا يشعلون حواجز في عدة أحياء في هافانا ليل الأربعاء- الخميس ويقرعون الأواني للتعبير عن غضبهم إزاء الانقطاعات اليومية للكهرباء في العاصمة، التي قد تستمر لما يصل إلى 22 ساعة.

وألقت حكومة الجزيرة الاشتراكية الواقعة بمنطقة الكاريبي باللائمة في أزمة الطاقة على الحظر الأمريكي على النفط.

وأفادت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية بأن الشبكة انهارت مجددا صباح اليوم بين إقليم سييجو دي أفيلا بوسط البلاد ومنطقة جوانتانامو شرقي البلاد، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق.

ومنذ بداية العام الجاري، لم تتمكن سوى ناقلة روسية واحدة تحمل 100 ألف طن من النفط من الوصول إلى كوبا. وأفادت الحكومة بأن الجزيرة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، تحتاج إلى ما لا يقل عن ثماني شحنات مماثلة شهريا لتغطية احتياجاتها من الطاقة.

وتواجه كوبا أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات، تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بسبب الحظر النفطي الأمريكي.

وفقدت هافانا موردها النفطي الرئيسي، فنزويلا، بعدما اعتقلت القوات الخاصة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس مطلع يناير/كانون الثاني.