فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على ليتشي في الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على حساب ليتشي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

وسجل الصربي دوشان فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد مبكرًا في الدقيقة الأولى، ليمنح السيدة العجوز ثلاث نقاط مهمة في صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ورغم محاولات ليتشي للعودة في النتيجة خلال الشوطين، نجح دفاع يوفنتوس في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 32 نقطة في المركز السابع عشر.