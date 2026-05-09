كييف: روسيا وأوكرانيا تستغلان وقف إطلاق النار لإعادة نشر القوات على الجبهات

قال المتحدث الصحفي باسم الجيش الأوكراني فيكتور تريهوبوف، اليوم السبت في كييف، إن القوات الروسية والأوكرانية تستغل وقف إطلاق النار الحالي لإعادة نشر قواتها وإدخال تعزيزات إلى الجبهات.

وأضاف: "الروس في الواقع يأخذون استراحة اليوم، ويستغلونها لإدخال تعزيزات، وإعادة تدوير القوات، واستعادة قدراتهم الهجومية"، مشيرا إلى أن أنشطة مماثلة تجري أيضا من الجانب الأوكراني.

وأوضح المتحدث، أن الوضع على خطوط الجبهة حاليا يتسم بالهدوء النسبي، رغم وقوع اشتباكات متفرقة، إلا أنها أقل شدة من المعتاد.

وأشار تريهوبوف، إلى أن الجيش الروسي ربما لا يرغب في إثارة حوادث خلال احتفالات يوم النصر في موسكو، الذي تحيي فيه روسيا ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية عام 1945.