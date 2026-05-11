مشرعون أمريكيون يحثون على السماح ببيع أسلحة لتايوان

قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في خطاب، إنه يجب على إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح ببيع أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

والأسبوع الماضي، أرسل أعضاء مجلس الشيوخ بما في ذلك الجمهوري توم تيليس، الخطاب لترامب قبل رحلته إلى الصين ليلتقي الرئيس شي جين بينج في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نشجع إدارتكم بشدة على الإخطار رسميا بصفقة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان التي وافق عليها الكونجرس سابقا في يناير 2025"، بحسب ما أورده موقع لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ.

وقالوا في الخطاب: "عقب شهور من التشجيع من أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين وإدارتكم، وافق اليوان التشريعي التايواني (البرلمان) على ميزانية دفاع خاصة قوية بقيمة 25 مليار دولار لتعزيز قدرات الدفاع الذاتي التايوانية.. وسوف يخصص الجزء الأكبر من الميزانية الجديدة لتمويل الأسلحة الدفاعية التي تزودها الولايات المتحدة بانتظار إخطار الكونجرس".

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ ترامب، بألا يتم استخدام الدعم الأمريكي لتايوان كورقة مساومة في المفاوضات مع شي.