مستشفى فرانكفورت الجامعي: لا مؤشرات على إصابة ركاب هونديوس الألمان بعدوى هانتا

أفاد مستشفى فرانكفورت الجامعي، بأنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على إصابة الركاب الألمان الأربعة الذين كانوا على متن السفينة السياحية "هونديوس" بعدوى فيروس هانتا التي تفشت على متن السفينة.

ونقل بيان عن تيمو فولف، رئيس وحدة العزل الخاصة بالأمراض المعدية شديدة الخطورة، قوله اليوم الاثنين، إن "الأشخاص الذين خضعوا للفحص بحالة جيدة".

وأضاف البيان، أن الأشخاص الأربعة نُقلوا بأمان إلى المستشفى الجامعي في فرانكفورت خلال ليلة الأحد / الاثنين الماضية، حيث تم إدخالهم هناك.

وأوضح أن الركاب يتلقون الرعاية الطبية ويخضعون للفحوص داخل وحدة العزل المتخصصة.

وأشار البيان، إلى أنه "سيتم أيضًا، من باب الاحتياط، فحص عينات للكشف عن الفيروس داخل المختبرات الفيروسية في كل من فرانكفورت وماربورج".

ونبه بيان المستشفى، إلى أن الخطة الحالية تقضي بإخراج هؤلاء الأشخاص "في وقت قريب"، ونقلهم إلى الولايات التي ينحدرون منها.