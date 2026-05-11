روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

تبادلت روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن ينتهي اليوم الاثنين، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين البلدين، في الوقت الذي يبحث فيه مسؤولون أمريكيون وأوروبيون سبل دفع البلدين المتحاربين نحو جولة جديدة من المحادثات.

وقالت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة وقنابل وقصف مدفعي حيث استهدفت مناطق مدنية في منطقتي خاركيف شمال شرق البلاد وخيرسون في جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة سبعة آخرين، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما.

وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش "التزم بشكل صارم" بوقف إطلاق النار، متهمة أوكرانيا بانتهاك الاتفاق مرارا وتكرارا.

وكانت اتفاقات مماثلة لوقف إطلاق النار، أعلنت منذ بدء العملية الروسية الشاملة بأوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات قد فشلت أيضا في وقف القتال، كما لم تسفر الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي عن نتائج ملموسة.

وذكر معهد دراسات الحرب، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن بيانات مستمدة من رصد وكالة "ناسا" للفضاء أشارت إلى تراجع النشاط العسكري، دون توقفه بالكامل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافقا على طلبه بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة تبدأ من السبت حتى الاثنين.

وكان الهدف من وقف إطلاق النار هو الاحتفال بيوم النصر، الذي تحيي فيه روسيا ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.