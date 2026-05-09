شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، مظاهرة احتجاجية تنديدًا بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ولبنان.

وتجمع المتظاهرون في حديقة أوبسرفاتورييلوندن احتجاجًا على استهداف إسرائيل لغزة ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة عبر غارات جوية.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولبنان وإيران، إلى جانب لافتات تندد باستهداف المدنيين، وتدعو إلى وقف الهجمات على إيران ولبنان، كما طالبوا برفع الحصار عن قطاع غزة.

وندد المتظاهرون بما وصفوه بالموقف السلبي لليونان تجاه تدخل إسرائيل ضد «أسطول الصمود العالمي»، متهمين اليونان بتجاهل التزاماتها الدولية.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال الناشط السويدي من أصول يهودية درور فايلر إن إسرائيل وسعت سياسة الاحتلال لتشمل لبنان.

وأضاف فايلر أن إسرائيل «تحتل حاليًا 14% من أراضي لبنان، وقلّصت مساحة قطاع غزة إلى النصف، كما تمنع دخول المساعدات الإنسانية»، معتبرًا أن العالم يلتزم الصمت تجاه هذه التطورات.

وأكد أن الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران تخالف القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذه القوانين وُضعت عقب الحرب العالمية الثانية لمنع اعتداء القوى الكبرى على الدول الأضعف.

وفي سياق متصل، طالب فايلر الحكومة السويدية بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقف، بحسب وصفه، إلى جانب القانون الدولي.