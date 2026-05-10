الأفريقي يفوز على الترجي ويتوج بلقب الدوري التونسي للمرة 14 في تاريخه

توج نادي الأفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم بالفوز بهدف نظيف على مضيفه الترجي في الديربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة وقبل الأخيرة من المسابقة.

وكان الترجي بحاجة للفوز من أجل الانقضاض على صدارة الترتيب قبل جولة من النهاية، لكن ما حدث هو فوز الإفريقي لينال اللقب الغائب.

وأحرز غيث الزعلوني الهدف الوحيد للأفريقي في توقيت قاتل بالدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وحقق الأفريقي الفوز ليضمن اللقب رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه فيليب كينزومبي في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الأفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، ليضمن تتويجه باللقب للمرة 14 في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 11 عامًا، ليكسر العقدة تحت قيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي.

أما الترجي حامل لقب الموسم الماضي فقد تجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني، ليبدد فرصه في الاحتفاظ باللقب والتتويج به للمرة 35 في تاريخه.