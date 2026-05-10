وزير الدولة للإعلام: مواكبة التطور ضرورة لبناء جيل جديد من الإعلاميين

دعا الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، الجامعات والأكاديميات العلمية وكليات الإعلام إلى الاهتمام بالتكوين العلمي المتطور للطلاب والدارسين في مجال تخصصات وفنون الإعلام، وإكسابهم مهارات الإعلام الحديث بأدواته الرقمية ونظرياته الجديدة، بالإضافة إلى غرس قيم المواطنة والانتماء في نفوسهم.

وقال وزير الدولة للإعلام، خلال استقباله اليوم الأحد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن التطورات المتسارعة في مجال الإعلام والاتصال تتطلب الكثير من الاهتمام بمهارات وأدوات الأجيال الجديدة من الإعلاميين، وتأكيد القيم والمبادئ الأساسية لمهنة الصحافة والإعلام، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، للقيام بدورهم المهني والوطني والمجتمعي في إطار ما قرره الدستور، وأكد عليه بشأن حريات الفكر والرأي، والحريات الصحفية والإعلامية، ودور الإعلام في صالح المجتمع.

وأضاف "رشوان"، أن علوم الإعلام تشهد تطورًا كبيرًا، خاصة مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت لكل فرد في العالم أن يمارس نوعًا أو أكثر من أنواع الاتصال والنشر لملايين البشر، الأمر الذي يضاعف من مسئولية المتخصصين والمحترفين في مجال العمل في الصحافة والإعلام التقليدي والرقمي الحديث معًا، والتسلح بالمزيد من العلم لممارسة دورهم بأعلى درجات المهنية.

وأثنى وزير الدولة للإعلام، على الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في توفير التعليم المتقدم ومواكبة المستويات العالمية في التخصصات الحديثة التي تتيحها الأكاديمية لأبناء كافة الشعوب العربية من أجل المساهمة في تنمية بلدانهم ومجتمعاتهم.

من جانبه، صرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بأنه عرض على الوزير ضياء رشوان مجالات الدراسة بالأكاديمية في مجال علوم وفنون الإعلام، موجهًا الشكر للوزير ضياء رشوان على ما قدمه من دعم لدور الأكاديمية، خاصة في علوم الإعلام والاتصال، معربًا عن استعداد الأكاديمية للتعاون مع وزارة الدولة للإعلام في مجال التدريب للإعلاميين العاملين بالمؤسسات الرسمية بالدولة.