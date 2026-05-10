النائب عمرو رشاد يحذر من هروب الاستثمارات بالمنطقة الصناعية في أبي رواش

قاد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة القيم، تحركات بارزة لحل أزمات الجيزة والدقي والعجوزة، وذلك خلال اللقاء الشهري بمحافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري.

وأعلن النائب عمرو رشاد، التبرع بإنشاء وحدة صحية متكاملة لخدمة أهالي أرض اللواء؛ بهدف تعزيز مستوى الخدمات الطبية وتخفيف الضغط على المنشآت القائمة.

كما دفع رشاد، نحو حل عاجل لمشكلة السلم الكهربائي بمنطقة أرض اللواء، بجانب التحرك لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر عن محطة مياه جزيرة الدهب، لما لها من تأثير مباشر على استقرار خدمات المياه المقدمة للمواطنين.

وفي ملف الخدمات العامة، تم الاتفاق على تفعيل الجولات الميدانية، إذ أصر النائب على حضور المحافظ لتلك الجولات لمتابعة منظومة النظافة على أرض الواقع، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة داخل الشارع الجيزي، وبما يعطي إحساسًا للمواطن بمدى اهتمام الدولة به.

فيما نجح النائب في الدفع بخطة عاجلة لإزالة الإشغالات والتعديات بحرم السكة الحديد بمنطقة العجوزة، والتعامل مع البؤر الخطرة بشكل حاسم، مع بحث تعزيز التواجد الأمني بشارع النيل الأبيض لمواجهة الظواهر السلبية.

وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على خطة تطوير شاملة لشوارع حي الدقي، تشمل التصدي للكافيهات غير المرخصة وإعادة الانضباط الحضاري للمنطقة.

واختتم النائب عمرو رشاد، مداخلاته بتحذير شديد اللهجة بشأن أوضاع المنطقة الصناعية بأبو رواش، حيث دق ناقوس الخطر بشأن مخاطر هجرة الاستثمارات التي توفر العملة الصعبة للدولة، مؤكدًا أن استمرار غياب خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب يهدد بقاء الاستثمارات، قائلاً: "لا يمكن القبول بخروج 750 مصنعًا و175 ألف أسرة من المنطقة بسبب نقص البنية الأساسية في 2026".