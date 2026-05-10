الأحد 10 مايو 2026 8:28 م القاهرة
باريس: مسافر فرنسي كان على متن سفينة منكوبة ظهرت عليه أعراض هانتا


نشر في: الأحد 10 مايو 2026 - 7:52 م | آخر تحديث: الأحد 10 مايو 2026 - 7:52 م

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن أحد المسافرين الفرنسيين الخمسة الذين كانوا على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس هانتا ظهرت عليه أعراض الإصابة بالمرض أثناء رحلة العودة إلى الوطن اليوم الأحد.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «5 من المواطنين الموجودين على متن السفينة، وهي بؤرة عدوى فيروس هانتافيروس، تم إعادتهم إلى الأراضي الوطنية. أحدهم أظهر أعراضًا في طائرة الإعادة».

وأضاف: «تم وضع هؤلاء الخمسة ركاب فورًا في عزل صارم حتى إشعار آخر.. يتم الاعتناء بهم طبيًا وسيخضعون لفحوصات وتقييم صحي».

وتابع: «ابتداءً من هذا المساء، سأصدر مرسومًا يسمح بتفعيل الإجراءات العزلية المناسبة تجاه الحالات الاتصالية وحماية السكان العامين».

 

