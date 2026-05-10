وصول 14 إسبانيا تم إجلاؤهم من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا إلى مدريد

هبطت طائرة تقل 14 إسبانيا تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، الأحد في قاعدة توريخون العسكرية قرب مدريد، وفق وكالة فرانس برس.

وسيُنقَل هؤلاء الأشخاص، وهم 13 من ركاب السفينة الذي ظهرت على متنها إصابات بفيروس هانتا وشخص من أفراد الطاقم، مباشرة إلى مستشفى جوميز أولا العسكري في جنوب غرب مدريد، حيث سيخضعون للحجر الصحي ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت بدأت الأحد في أحد موانئ جزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية عملية إجلاء نحو مئة من الركاب وأفراد الطاقم من سفينة "إم في هونديوس"، بحسب وزارة الصحة الإسبانية.

وفي وقت سابق، وصلت السفينة التي رُصد فيها تفشي فيروس هانتا، إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية في جزر الكناري، قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم.

وسجّلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه بها، بما في ذلك 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج.