ترامب: سنصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم سيتوصلون في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الأحد: «يخضع اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض للمراقبة وقوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر.. وإذا اقترب أي أحد منه فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره».

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يصرح بأن العمليات القتالية ضد إيران انتهت لكنه قال إن طهران تعرضوا للهزيمة، وتابع: «إيران مهزومة عسكريا وربما لا يدركون ذلك لكنني أعتقد أنهم يدركونه».

وكرر بأنه لا يمكن السماح أبدًا لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال إن طهران ليست لديها بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات.

ونوه الرئيس الأمريكي إلى أنه تم القضاء على 3 طبقات من القيادة الإيرانية، لكنه تابع: «أعتقد أننا نتعامل مع أشخاص يمتلكون نوعا معينا من القوة».