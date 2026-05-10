الأمن يكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل وسرقة كاميرات بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حقيقة ادعاء شخص باقتحام آخر وأولاده مسكنه، وإتلاف كاميرات المراقبة وسرقته بدمياط.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحب الحساب قيام شخص وأنجاله باقتحام مسكنه وإتلاف كاميرات المراقبة وسرقته بدمياط.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، ووجود خلافات بين طرف أول: (تاجر ووالده – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان دمياط)، وطرف ثانٍ: (القائم على النشر وشقيقه – مقيمان بذات الدائرة)، حول عقار سبق أن قام والد القائم على النشر ببيعه للطرف الأول، وتحررت بشأنه قضية منظورة أمام القضاء.

وبتاريخ 5 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من الطرف الأول بتضرره من الطرف الثاني، لقيامهما بهدم أحد الحوائط الداخلية لأحد المحال الخاصة بالعقار المشار إليه، والاستيلاء على أخشاب من داخله.

وأمكن ضبط الطرفين، وبحوزة الطرف الثاني المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبمواجهة القائم على النشر بادعائه الكاذب أقر بذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.