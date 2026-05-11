سيناتور أمريكي: مخزونات الذخيرة الأمريكية استنزفت بشدة

حذر سيناتور أمريكي يوم الأحد من أن مخزونات الجيش الأمريكي من الذخيرة والصواريخ قد استنزفت بشدة.

وقال السيناتور مارك كيلي لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية: "أعتقد أنه من المنصف القول إن مدى استهلاكنا لهذه المخازن أمر صادم".

وذكر كيلي، وهو ديمقراطي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران "بدون هدف استراتيجي، وبدون خطة، وبدون جدول زمني، وبسبب ذلك استهلكنا الكثير من الذخائر".

واستشهد كيلي، وهو عضو بارز في لجنة القوات المسلحة، بإحاطات البنتاجون التي تفصل مخزونات ذخائر محددة، بما في ذلك صواريخ توماهوك، وأتاكمز، وإس إم-3، والذخائر المستخدمة في أنظمة باتريوت، وقال إن إعادة بناء تلك المخزونات ستستغرق "سنوات"، دون تقديم أرقام محددة.

وحذر كيلي من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في حالة حدوث صراع طويل الأمد، وستكون الولايات المتحدة حينها "في وضع أسوأ مما كنا سنكون عليه لو لم تحدث هذه الحرب في إيران".

ويسعى البنتاجون حاليا للحصول على موافقة لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

ويتضمن مقترح ميزانية إدارة ترامب للسنة المالية 2027 إنفاقا دفاعيا يقترب من 5ر1 تريليون دولار، ووصف كيلي ذلك بأنه "أمر فظيع"، قائلا إن ميزانية البنتاجون كانت تبلغ 700 مليار دولار عندما انضم إلى مجلس الشيوخ قبل خمس سنوات ونصف.

ووفقا للبنتاجون، بلغت تكلفة حرب إيران على الولايات المتحدة حوالي 25 مليار دولار حتى نهاية أبريل ، ويمثل هذا الرقم إجمالي الإنفاق التقديري منذ أن هاجمت الولايات المتحدة إيران في أواخر فبراير ، وذهب الجزء الأكبر من ذلك الإنفاق على الذخائر.