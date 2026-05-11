نتنياهو يريد أن تتخلص إسرائيل من الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة بثت أمس ​الأحد، عن أمله في أن تتخلص ‌إسرائيل من الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي في غضون عشر سنوات، في الوقت ​الذي تسعى فيه بلاده إلى ​تعزيز علاقاتها مع دول الخليج.

وقال نتنياهو ⁠لبرنامج 60 دقيقة على قناة سي.بي.إس ​نيوز "أريد خفض الدعم المالي الأمريكي، وهو ​المكون المالي للتعاون العسكري بيننا، إلى الصفر".

وأضاف أن إسرائيل تتلقى حوالي 3.8 مليار دولار من ​المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا. ووافقت الولايات ​المتحدة على تقديم ما مجموعه 38 مليار دولار ‌من ⁠المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة من 2018 إلى 2028.



لكن نتنياهو قال إن هذا هو "بالتأكيد" الوقت المناسب لإعادة ضبط ​العلاقة المالية ​بين ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال لسي.بي.إس "لا أريد انتظار الكونجرس القادم. أريد أن ​أبدأ الآن".

ورغم أن إسرائيل تتمتع ​منذ ⁠فترة طويلة بتوافق بين الحزبين في الكونجرس الأمريكي بشأن المساعدات العسكرية، إلا ⁠أن ​الدعم من المشرعين والجمهور ​تضاءل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر ​تشرين الأول 2023.